Компанія отримає інвестиційні гарантії від Німеччини

Німецький фармацевтичний концерн Bayer оголосив про готовність інвестувати в Україну. Йдеться про приблизно 60 млн євро, які підуть на розвиток насінництва в Україні.

Про це повідомив міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Роберт Габек телеканалу ZDF у понеділок, 3 квітня. В межах нової інвестиційної політики Німеччини компанії, які вкладатимуть кошти в розвиток України, матимуть гарантії від уряду Німеччини, і Bayer стала однією з перших компаній, яка оголосила про готовність до інвестицій. Раніше компанія повідомила про плани інвестувати у 2023 році в насіннєвий завод на Житомирщині 35 млн євро. Проте в Bayer не зазначають, чи входитиме ця інвестиція до обіцяних 60 млн євро оголошених інвестицій.

«Ми інвестуємо значні кошти в насінництво, ми інвестуємо сюди додатково 60 мільйонів євро, це дуже, дуже великі інвестиції, які дають надію у двох сенсах. З одного боку, багато фермерів, які чекають хорошого насіння, але з іншого боку – уряд», – повідомив керівник одного з відділів Bayer Маттіас Бернінгер.

За словами міністра Роберта Габека, рішення інвестувати в Україну зумовлене втратою ринку в Росії. Український простір може стати альтернативою для німецьких підприємців, про що Роберт Габер говорив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві 3 квітня.

«Ми багато інвестували в Росію, і ринок було втрачено. Тепер можна пошукати інші ринки – чому б не Україна?» – заявив Роберт Габек.

Інвестиції компаній будуть застраховані – німецький уряд обіцяє підприємцям інвестиційні гарантії, які будуть застосовуватися, до прикладу, в разі руйнувань внаслідок російських обстрілів. Він зазначив, що до інвестицій може долучитися німецька компанія Fixit, яка виробляє будматеріали. Fixit планує збільшити свою діяльність в Україні вдвічі.

Зазначимо, віце-канцлер попросив вибачення під час зустрічі з Володимиром Зеленським за запізнення з поставками зброї до України. Роберт Габек додав, що йому соромно за затримки, але наголосив, що з певного моменту німецька влада почала намагатись прискорити поставки озброєння в Україну.