Напередодні Роберт Габек прибув у Київ для переговорів із вищим керівництвом України

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек перепросив за несвоєчасне постачання зброї Україні. Про це Габек заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він визнав, що військова допомога від Німеччини почала масово прибувати в Україну занадто пізно.

«Ви пояснили мені, а також іншим членам кабінету, що загроза війни була реальною. На той час ми лише розпочали дебати в Німеччині про те, що ми маємо підтримати Україну ще й зброєю. Тоді Німеччина не могла або не хотіла цього робити», – сказав Габек Зеленському.

Роберт Габек додав, що йому соромно за затримки, але наголосив, що з певного моменту німецька влада почала намагатись прискорити поставки озброєння в Україну.

«Мені дуже соромно за все це … частина моєї роботи минулого року полягала в тому, щоб допомогти Україні надати зброю якнайшвидше і в максимальній кількості», – додав він.

Напередодні Роберт Габек прибув у Київ для переговорів із вищим керівництвом України. Він уперше відвідує нашу країну після вторгнення російських військ. За словами Габека, мета його поїздки полягає в тому, щоб дати Україні чіткий сигнал, що Німеччина вірить у перемогу над РФ.