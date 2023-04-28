Йдеться про передачу 80 одиниць старіших Leopard 1

У німецькому міністерстві оборони розповіли, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 1. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia у п'ятницю, 28 квітня, заявив, що поставки танків плануються на середину 2023 року.

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина продовжує підтримувати Україну поставками озброєння та бронетехніки. Країна вже передала Україні 18 танків Leopard 2 і 40 БМП Marder. Крім того, Пісторіус зазначив, що Німеччина активно здійснює термінові поставки необхідних запчастин для української техніки та боєприпасів.

Борис Пісторіус заявив, що для поставок танків Leopard 1 вже ведеться підготовка – техніку перевіряють на справність та готують до перевезення. Міністр оборони Німеччини зазначив, що Німеччина активно домагається більшої підтримки від західних партнерів.

«Про постачання танків заявили Нідерланди та Данія. І постачання основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки починається. Це результат ініціативи країн спільно з Німеччиною», – повідомив Борис Пісторіус.

Країна очікує передати Україні 80 танків Leopard 1 влітку 2023 року. Водночас точних дат міністр оборони Німеччини не назвав.