Грант Шеппс є співзасновником Консервативної партії Великої Британії з 2012 року

54-річний міністр енергетичної безпеки Британії Грант Шеппс став міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса. Призначення нового міністра підписав у четвер, 31 серпня, король Великої Британії Чарльз III, повідомили у прес-службі британського уряду.

Британський бізнесмен та політик почав виконувати обов'язки міністра 31 серпня 2023 року. Грант Шеппс вже прокоментував своє призначення у Twitter та подякував Бену Воллесу за внесок в оборону країни. Крім того, він згадав про Україну та пообіцяв непохитну підтримку у боротьбі з російською агресією.

«Приступаючи до роботи в міністерстві оборони Великої Британії, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», – заявив він.

Нова посада стане його п’ятою посадою в кабінеті за рік: він був міністром транспорту за Бориса Джонсона, коротко пропрацював міністром внутрішніх справ за Ліз Трасс і був призначений бізнес-секретарем, коли Ріші Сунак вперше вступив на посаду.

Зазначимо, в уряді Ліз Трасс Шеппс пропрацював всього шість днів, а в кабміні прем'єра Британії Девіда Кемерона взагалі був міністром без портфеля. Наразі невідомо, хто обійме його посаду міністра енергетичної безпеки. Також У червні 2007 року Шеппс став тіньовим міністром житлового будівництва та планування поза Тіньовим кабінетом, але мав право бути присутнім на його засіданнях.

Грант Шеппс захоплюється пілотуванням та у 2019 році вимагав надати пріоритет захисту аеродромів. Водночас його звинуватили у розхитуванні Управління цивільної авіації Британії, оскільки воно, за даними The Times, під керівництвом Шеппса, лобіювало проти реконструкції приватних аеродромів, які використовуються авіацією загального призначення.

Новий міністр оборони склав присягу як член Найпочеснішої таємної ради Її Величності 2010 року в Букінгемському палаці. Йому надали почесне звання «Достойний», оскільки він був членом Таємної ради Великої Британії.

Із Грантом Шеппсом пов'язують кілька скандалів. Зокрема, у 2012 році The Guardian повідомило, що стаття про Шеппса в англійській «Вікіпедії» була відредагована в його офісі, щоб видалити незручну інформацію та виправити помилку.

У 2018 році Financial Times повідомило, що виявило «секретну угоду про оплату праці» між Шеппсом і британською компанією OpenBrix. У статті стверджувалося, що Грант Шеппс отримав би платіж у токенах криптовалюти майбутньою вартістю до 700 тис. фунтів стерлінгів. Після скандалу Шеппс пішов у відставку з OpenBrix і з посади голови загальнопартійної парламентської групи з блокчейну, яку він заснував.

Нагадаємо, 31 серпня вже колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Його звільнення з посади прийняв прем'єр-міністр Ріші Сунак, який подякував міністру за ефективну роботу та підтримку України. Аналітики прогнозували, що на його місце оберуть Гранта Шеппса.