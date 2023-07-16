Бен Воллес восени залишить посаду міністра оборони Великої Британії

Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив інформацію про свої плани піти з посади та заявив, що не братиме участі в наступних виборах. Про це Воллес заявив в інтерв’ю The Times.

Воллес, який найдовше серед консерваторів обіймає посаду міністра оборони, підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах.

«Я не буду висуватися наступного разу», – заявив Бен Воллес. Водночас, він додав, що не збирається достроково складати мандат і створювати потребу додаткових виборів.

Міністр нагадав, що його шлях у політику починався з парламенту Шотландії у 1999 році, та десь сім років він «провів з трьома телефонами біля ліжка». Воллес повідомив прем’єру Ріші Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.

На запитання про те, які думки заважають йому спати вночі, Воллес сказав, що це поєднання «триваючої загрози від Росії Володимира Путіна, все більш агресивного Китаю і терористичних груп», та наголосив, що справді стурбований з приводу російської загрози у майбутньому.

Інформація про наміри Воллеса йти з посади спершу з’явилася у ЗМІ неофіційно. Однією з причин його рішення називають те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена. Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.