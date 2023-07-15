Міністр може покинути свою посаду у вересні 2023 року

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розглядає можливість покинути свою посаду. Міністр обіймає цю посаду чотири роки, з моменту, як його призначив Борис Джонсон, повідомило видання The Times у п'ятницю, 14 липня.

Бен Воллес, який нещодавно дорікнув Україні про недостатню вдячність західним партнерам, імовірно, покине свій пост у вересні. За даними видання, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує перезавантажити уряд країни до наступних виборів, що, імовірно, відбудеться після урядових канікул, які тривають до вересня.

Бен Воллес вважає, що його кар'єра у Міноборони добігає кінця, передає видання. 53-річний міністр думає над тим, щоб залишити посаду.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся 12 липня, Бен Воллес у розмові з президентом Володимиром Зеленським дорікнув йому, що Україна недостатньо вдячна Заходу. За його словами, Велика Британія – «не Amazon із постачання зброї Україні». Володимир Зеленський відреагував на його слова та сказав, що не зовсім розуміє, як саме має дякувати партнерам за підтримку, та попросив міністра оборони України Олексія Резнікова зателефонувати Бену Воллесу.

14 липня Бен Воллес пояснив свої слова про «недостатню вдячність» України за допомогу, заявивши, що їх значення частково викривили. За словами міністра, він мав на увазі необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох країнах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії. Окрім того, міністр оборони запевнив, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну.