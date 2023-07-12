Президент України Володимир Зеленський відреагував на репліку британського міністра оборони Бена Воллеса, який заявив, що Велика Британія – «не Amazon із постачання зброї Україні». На зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі президент України сказав, що не зовсім розуміє, як саме має дякувати партнерам за підтримку.

«Мені здається, ми завжди були дуже вдячні Великої Британії, завжди вдячні прем'єр-міністру, міністру оборони пану Воллесу, тому що дійсно люди Британії завжди підтримували українців. Ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі як ще нам потрібно подякувати. Нехай він напише мені, як потрібно дякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру. Особисто...», – сказав президент.

Він також зазначив, що не дуже розуміє поширене у ЗМІ висловлювання британського міністра оборони, та попросив присутнього у залі міністра оборони України Олексія Резнікова зателефонувати колезі. За словами президента, також прекрасні стосунки в української і британської розвідок.

«Може, міністр хоче чогось особливого...Треба йому зателефонувати сьогодні», – пожартував Зеленський.

Резніков встав і висловив подяку Воллесу. Цей спіч Зеленського викликав усмішки в залі.

Зазначимо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

«Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи подяки. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги Заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів», – сказав він передає The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії нагадав, як минулого року приїжджав до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.

«Знаєте, ми не Amazon (найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет – ред). Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб одержати список», – заявив Воллес.

Водночас міністр заявив, що розуміє, що фінальна угода саміту «стала гарною для України».

Нагадаємо, за підсумками засідання країн-членів НАТО, союзники по Альянсу надали Україні безпрецедентну підтримку, надаючи ЗСУ більше боєприпасів та більше сучасного обладнання. Також країни G7 підписали декларацію про гарантію безпеки для України.