Відставку міністра прийняв прем'єр Британії Ріші Сунак

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про свою відставку. Його рішення прийняв прем'єр країни Ріші Сунак, повідомили у четвер, 31 серпня, у прес-службі уряду Великої Британії.

«З того часу, як я приєднався до армії, я присвятив себе служінню своїй країні. Однак ця відданість завдає особистих збитків мені та моїй родині. Після довгих роздумів я вирішив попросити, щоб мені дозволили зробити крок назад. Через стільки років настав час для мене інвестувати у ті частини життя, якими я знехтував, і досліджувати нові можливості», – написав Бен Воллес у своїй заяві про відставку.

Прем'єр Британії Ріші Сунак відреагував на відставку міністра оборони та подякував йому за ефективну роботу. За його словами, Бен Воллес покидає міністерство із вдячністю та повагою від колег.

«Ви відіграли надзвичайно важливу роль у згуртуванні підтримки України вдома та за кордоном. Ви красномовно довели, що це не просто напад на горду та суверенну націю, а напад на наші цінності, європейську безпеку та відкритість міжнародний порядок, від якого протягом трьох чвертей століття залежали стабільність і процвітання», – сказав Ріші Сунак у відповідь на звільнення Воллеса.

Зазначимо, 53-річний міністр обіймав посаду з 2019 року. До цього часу він працював молодшим міністром безпеки. Сам Бен Воллес нещодавно заявив, що піде у відставку під час наступних перестановок в уряді. Зазначається, що про свій намір Воллес повідомив британському прем'єру ще у червні.

За даними видання SkyNews, на місце Бена Воллеса претендують молодший міністр фінансів Джон Глен, молодший міністр безпеки Том Тугендхат та Ліам Фокс, який обіймав низку посад в уряді. Водночас головним претендентом на посаду міністра оборони Британії називають Гранта Шеппса, який обіймає посаду міністра енергетичної безпеки.