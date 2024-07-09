Повістки централізовано друкуватимуть на визначених поліграфічних держпідприємствах

Кабінет міністрів України упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов’язаним поштою. Про відповідне рішення уряду, яке було ухвалене сьогодні, 9 липня, пише «Українська правда».

Як повідомляється, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військовозобов’язаних повістки міститимуть на собі кваліфікований електронний підпис керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або його відділу.

Після цього повістки можуть централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення. Або ж їх вручатимуть резервістам та військовозобов’язаним під час оповіщення.

Зазначається, що у разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис виключно у день її формування.

Централізований друк повісток здійснюватиме Міністерство оборони або державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі відповідних договорів. Їх укладатимуть Міноборони, призначений оператор поштового зв’язку та відповіді державні підприємства.