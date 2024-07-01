Із липня 2024 року в Україні запроваджують низку змін. Зокрема, у липні закінчується термін оновленнях військово-облікових даних, запрацюють нові тарифи на електроенергію та перерахують пенсії. Зміни торкнулися й інших галузей.

ZAXID.NET зібрав головні зміни для українців, які відбудуться у липні.

Мобілізація

До 16 липня усі військовозобов’язані чоловіки та жінки повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити у територіальному центрі комплексування та соціальної підтримки, в електронному кабінеті застосунку Резерв+ або в ЦНАПі. Винятки стосуються лише тих, хто визнаний непридатним і виключений із обліку, а також тих, хто вже оновив дані і має відповідний військово-обліковий документ.

Разом з оновленням даних військовозобов’язані чоловіки можуть отримати направлення на ВЛК, якщо вони раніше не проходили комісію, якщо вони мають статус «обмежено придатного» або якщо мали відстрочку з повторним переоглядом.

Після 16 липня повістки українцям зможуть надсилати поштою – рекомендованим листом. Така повістка вважатиметься врученою, якщо її завірить представник пошти. Тих, хто не з’явиться до ТЦК після вручення поштової повістки, вважатимуть порушниками.

Також у період з 18 травня до 16 липня набули чинності нові розміри штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку: від 17 000 до 25 000 гривень. Новий порядок передбачає, що ТЦК може винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу, тобто заочно – без присутності порушника.

Тарифи на електроенергію

Із 1 червня уряд підвищив тарифи на електроенергію, і вже у липні українці отримають нові платіжки. Зокрема, єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт-год., що майже вдвічі більше, ніж до подорожчання (раніше було 2,64 грн/кВт·год.).

При цьому, впродовж опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року) Кабмін встановив пільговий тариф для споживачів, які живуть у будинках, обладнаних електроопалювальними установками (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), на рівні 2,64 грн/кВт-год.

Посилення відповідальності за контрабанду

За інформацією EBA, з 1 липня законом 5313-ІХ запроваджується кримінальна відповідальність за контрабанду усіх товарів:

вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн – штраф від 170 до 425 тис. грн;

вартістю понад 15,14 млн грн – штраф від 850 тис. грн або позбавлення волі до 11 років з конфіскацією майна.

Для підакцизних товарів закон набрав чинності ще з 1 січня 2024 року. Зокрема, відповідальність передбачена за контрабанду товарів:

вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн – штраф від 340 тис. грн до 6 років позбавлення волі;

вартістю понад 2,271 млн грн – штраф від 1,275 млн грн до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Допомога українцям у Польщі

Із липня в Польщі набули чинності поправки до місцевого Закону про допомогу громадянам України, які переїхали через вторгнення Росії. Зокрема дозвіл на тимчасове проживання для возз’єднання сім’ї тепер можуть надати лише якщо людина перебуває у Польщі на таких підставах:

на підставі дозволу на постійне проживання (zezwolenie na osiedlenie się / pobyt stały);

щонайменше впродовж двох років – на підставі дозволу на тимчасове проживання, включаючи безпосередньо перед поданням заяви на дозвіл на тимчасове проживання для члена сім'ї – на підставі дозволу, виданого йому на період перебування не менше ніж 1 рік (karta czasowego pobytu);

на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого для проведення наукових досліджень;

на підставі «блакитної карти» – дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи у професії, яка вимагає високої кваліфікації (EU blue card).

Крім того, дозвіл на тимчасове проживання для возз’єднання сім’ї можуть надати за наявності:

медичного страхування або підтвердження покриття витрат на лікування на території Польщі страховиком;

стабільного та регулярного джерела доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та сім’ї;

забезпеченого місця проживання на території Польщі.

Крім того, зміни 1 липня стосуються і запровадження нової карти перебування для українців CUKR (спеціального дозволу на тимчасове проживання на 3 роки для українців, які вже отримали статус PESEL UKR). Це означає, що українці зможуть змінити статус перебування з чинного тимчасового захисту на тимчасове перебування терміном на 3 роки. Щоб отримати CUKR, людина має:

доповнити та оновити всі дані у базі PESEL UKR через місцеві органи влади;

подати електронну заяву до відповідних органів, що видають рішення про дозвіл на перебування в Польщі (воєводи);

мати активний статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року і на момент подання заяви;

мати відсутні заперечення від служб, відповідальних за безпеку, щодо зміни статусу перебування.

Додаткова сесія НМТ

Основну сесію Національного мультипредметного тесту (НМТ) провели ще в червні. Однак 11-19 липня відбудеться додаткове тестування для тих, хто не зміг взяти участь в основному. Про місце і час тестування учасникам повідомлять 8 липня. З міркувань безпеки публічно цю інформацію на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти оприлюднювати не будуть. Про результати тестування додаткової сесії повідомлять в особистих кабінетах вступника до 26 липня.

Пенсії та пільги

У липні зростуть виплати для пенсіонерів, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Розмір вікової надбавки:

тим, кому виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

тим, кому виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – до 456 грн;

тим, кому виповнилося 80 років і більше – до 570 грн.

Як пояснили у Пенсійному фонді, із червня Кабмін відновив загальний порядок призначення та виплати житлових субсидій і пільг для тих, хто у 2022 році жив на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій. Із 1 липня для них закінчується термін звернення за продовженням виплат житлових субсидій або пільг. Йдеться про тих людей, які одночасно відповідають чотирьом критеріям:

якщо людина є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

водночас була отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії РФ 24 лютого 2022 року;

жила або живе на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

якщо з початку повномасштабного вторгнення така людина не зверталася до органів соцзахисту чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Більше української мови в ЗМІ

Як повідомили на сайті Уповноваженого із захисту державної мови, з 16 липня для всіх друкованих медіа в Україні наявність версії державною мовою стане обов’язковою. Це стосується і всіх місцевих друкованих медіа.

Із 17 липня використання недержавної мови в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих чи дикторів. Однак загальна тривалість таких реплік не має перевищувати 10% програми. Всі виступи, інтерв’ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.