Через збройну агресію Росії та введення в Україні воєнного стану більшість чоловіків не можуть безперешкодно виїхати за кордон. Винятки становлять лише певні категорії військовозобов’язаних, перелік яких оновили новим законом про мобілізацію. У соцмережах шириться інформація про те, що цей перелік зміниться з 17 липня, проте це не так: він актуальний з моменту набрання чинності закону про мобілізацію – з 18 травня. Проте є зміни в умовах виїзду.

ZAXID.NET нагадує, хто з чоловіків може виїжджати за кордон та за яких умов.

Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні чи зникли безвісти;

зняті з військового обліку за станом здоров’я;

тимчасово непридатні;

чоловіки з інвалідністю I, II, III групи;

чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю I або II групи або хворого родича;

багатодітні чоловіки, що мають троє або більше неповнолітніх дітей;

чоловіки, що самостійно виховують дітей;

чоловіки, що мають постійне місце проживання за кордоном;

чоловіки (військові), що їдуть на лікування, реабілітацію або навчання;

заброньовані водії, залізничники і моряки;

заброньовані працівники держустанов;

волонтери;

спортсмени та тренери;

чоловіки призовного віку, що працюють у галузі культури.

Які документи потрібні для виїзду

Крім документів, які підтверджують законні підстави для виїзду за кордон, наприклад, свідоцтва про народження трьох і більше дітей, лист міністерства культури тощо, обов’язковим є актуальний військово-обліковий документ, оновлений у період між 18 травня та 16 липня.