16 липня завершується термін обов’язкового оновлення військово-облікових даних для всіх військовозобов’язаних. Із 17 липня порушників почнуть штрафувати, а для військовозобовʼязаних зміняться правила перетину кордону.

ZAXID.NET розповідає, хто та як зможе виїжджати за кордон із 17 липня.

Які категорії військовозобов’язаних можуть виїхати за кордон

Як і раніше, право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану мають певні категорії чоловіків, зокрема:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно живуть за кордоном;

чоловіки віком від 18 до 60 років, виключені (зняті) з військового обліку;

чоловіки того ж віку, які мають дозвіл на виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки, які мають дозвіл на перетин кордону за сімейними обставинами (наприклад, супровід близького родича з інвалідністю);

чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких перетин кордону пов’язаний з професійною діяльністю (наприклад, моряки, дипломати, водії);

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

Як зміняться правила перетину кордону

Загалом порядок виїзду цих категорій чоловіків залишається незмінним, втім відтепер усі чоловіки, які хочуть легально виїхати за кордон після 16 липня, повинні мати при собі оновлений військово-обліковий документ. Документ має містити термін дії та підстави для надання відстрочки від мобілізації.