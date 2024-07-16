Як вручатимуть повістки після 16 липня: пояснення
За новим законом про мобілізацію з 16 липня зміниться порядок вручення повісток для військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Тепер їх зможуть надсилати також і поштою.
ZAXID.NET розповідає, в чому суть змін та як вручатимуть повістки з 17 липня.
Хто може вручати повістки
За новим законодавством, вручати повістки військовозобов’язаним можуть:
- представники ТЦК і СП (особисто і поштою);
- представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
- представники виконавчих органів влади;
- представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.
- представники відповідного підрозділу розвідувальних органів та СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку.
Де можуть вручити повістку
ТЦК і СП має право вручати повістки цілодобово у таких місцях:
- за адресою місця проживання або адресою зареєстрованого місця проживання;
- за адресою роботи;
- за адресою навчання;
- у громадських місцях та приміщеннях;
- у місцях масового скупчення людей;
- у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
- на блок-постах;
- у пунктах пропуску через державний кордон.
Як підтвердити отримання повістки
Повістку можуть вручити як особисто за підписом військовозобов’язаного, так і поштою. Це основне нововведення, що запрацює з 17 липня. Також працівник ТЦК може фіксувати на відео момент вручення або відмови від повістки.
Якщо повістку надіслали поштою, а чоловік відсутній за вказаною у ТЦК адресою, у поштовому повідомленні буде вказано, що він отримав сповіщення від військкомату. Це нововведення, адже раніше ТЦК надсилали повідомлення з проханням прибути до ТЦК і оновити дані, але це не вважалося врученою повісткою, оскільки документ не був завірений військовозобов’язаним.
Коли повістка вважатиметься врученою поштою
- у день отримання поштового відправлення, що підтверджується документами від поштового оператора;
- у день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи відсутність чоловіка за адресою місця проживання особи.