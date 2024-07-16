За новим законом про мобілізацію з 16 липня зміниться порядок вручення повісток для військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Тепер їх зможуть надсилати також і поштою.

ZAXID.NET розповідає, в чому суть змін та як вручатимуть повістки з 17 липня.

Хто може вручати повістки

За новим законодавством, вручати повістки військовозобов’язаним можуть:

представники ТЦК і СП (особисто і поштою);

представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів влади;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів та СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку.

Де можуть вручити повістку

ТЦК і СП має право вручати повістки цілодобово у таких місцях:

за адресою місця проживання або адресою зареєстрованого місця проживання;

за адресою роботи;

за адресою навчання;

у громадських місцях та приміщеннях;

у місцях масового скупчення людей;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

на блок-постах;

у пунктах пропуску через державний кордон.

Як підтвердити отримання повістки

Повістку можуть вручити як особисто за підписом військовозобов’язаного, так і поштою. Це основне нововведення, що запрацює з 17 липня. Також працівник ТЦК може фіксувати на відео момент вручення або відмови від повістки.

Якщо повістку надіслали поштою, а чоловік відсутній за вказаною у ТЦК адресою, у поштовому повідомленні буде вказано, що він отримав сповіщення від військкомату. Це нововведення, адже раніше ТЦК надсилали повідомлення з проханням прибути до ТЦК і оновити дані, але це не вважалося врученою повісткою, оскільки документ не був завірений військовозобов’язаним.

Коли повістка вважатиметься врученою поштою