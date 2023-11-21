Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль став новим керівником Фонду держмайна
Віталій Коваль очолював Рівненську облдержадміністрацію впродовж чотирьох років
Верховна Рада призначила голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля новим керівником Фонду державного майна. За це депутати Верховної Ради проголосували у вівторок, 21 листопада, повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 279 нардепів, троє були проти, ще 20 утримались та не голосували 39 депутатів.
Віталій Коваль підтвердив цю інформацію. «Держава покликала – я йду. Важливо перезавантажити роботу потужного державного органу, Фонду держмайна, вже сьогодні. Саме на цю установу і на мене, як нового керівника, покладається велика відповідальність – працювати на перемогу України. Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави», – описав завдання на новій посаді Віталій Коваль.
У прес-службі Рівненської ОВА додають, що замість нього облдержадміністрацією керуватиме перший заступник голови Сергій Подолін.
Додамо, що Віталій Коваль народився в 1981 році у місті Березне на Рівненщині. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, а у 2017 році – Львівську бізнес-школу Українського католицького університету.
Працював у банківській сфері, а також у підприємствах аграрної, транспортної та будівельної галузі. У вересні 2019 року Віталія Коваля призначили головою Рівненської облдержадміністрації. Також в 2020 році був обраний депутатом Рівненської міськради від партії «Слуга народу».
Зауважимо, що до Віталія Коваля Фонд держмайна очолював Рустем Умєров. Однак, 6 вересня парламент призначив його новим міністром оборони на заміну Олексією Резнікову.