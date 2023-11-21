Віталій Коваль очолював Рівненську ОДА впродовж чотирьох років

Верховна Рада призначила голову Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля новим керівником Фонду державного майна. За це депутати Верховної Ради проголосували у вівторок, 21 листопада, повідомив у Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 279 нардепів, троє були проти, ще 20 утримались та не голосували 39 депутатів.

Віталій Коваль підтвердив цю інформацію. «Держава покликала – я йду. Важливо перезавантажити роботу потужного державного органу, Фонду держмайна, вже сьогодні. Саме на цю установу і на мене, як нового керівника, покладається велика відповідальність – працювати на перемогу України. Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави», – описав завдання на новій посаді Віталій Коваль.

У прес-службі Рівненської ОВА додають, що замість нього облдержадміністрацією керуватиме перший заступник голови Сергій Подолін.

Додамо, що Віталій Коваль народився в 1981 році у місті Березне на Рівненщині. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа, а у 2017 році – Львівську бізнес-школу Українського католицького університету.

Працював у банківській сфері, а також у підприємствах аграрної, транспортної та будівельної галузі. У вересні 2019 року Віталія Коваля призначили головою Рівненської облдержадміністрації. Також в 2020 році був обраний депутатом Рівненської міськради від партії «Слуга народу».

Зауважимо, що до Віталія Коваля Фонд держмайна очолював Рустем Умєров. Однак, 6 вересня парламент призначив його новим міністром оборони на заміну Олексією Резнікову.