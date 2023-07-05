Підприємство працює у селищі Смига на Рівненщині

Київська фірма купила державне підприємство «Рівнеторф» на аукціоні за 205 млн грн. В процесі торгів вартість підприємства зросла у понад чотири рази.

Як повідомили у прес-службі Фонду держмайна, торги відбулись у середу, 5 липня. За підприємство боролись 12 учасників. Упродовж торгів стартова ціна зросла у майже 4,3 рази з 47 млн до до 205 млн грн.

Найвищу ціну запропонувало підприємство «Ленд Гроу». Згідно з інформацією на YouControl, підприємство зареєстроване у Києві в 2020 році, його основним видом діяльності є надання допоміжних комерційних послуг.

«Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ – 41 млн грн. У разі відмови від сплати він втратить 9,4 млн грн гарантійного внеску», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що «Рівнеторф» спеціалізується на виробництві торф'яних напівбрикетів, а також паливного фрезерного торфу для компостів. Обсяги виробництва – 60-80 тис. тонн брикетів на рік. «Рівнеторф» також має спецдозвіл з 2000 року на користування надрами з терміном дії на 40 років.

На підприємстві працює 175 людей, а на балансі перебуває 161 одиниця спецтехніки та транспорту. Щоправда, за майже 60 років роботи обладнання «Рівнеторфу» зношене і потребує модернізації. З 2012 року жодних інвестицій у розвиток не залучалося.

Станом на 31 березня цього року кредиторська заборгованість підприємства складала 6,9 млн грн, в тому числі по заробітній платі – 1,8 млн грн. Тож згідно з умовами аукціону, покупець «Рівнеторфу» зобов'язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду.