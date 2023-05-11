Будівля на вулиці Драгоманова 21В, яку продали на торгах

Занедбану будівлю на вулиці Драгоманова у Рівному під час аукціону продали в 48 разів дорожче від стартової ціни. Найбільшу суму – 7,8 млн грн – запропонувало підприємство з Львівщини «Буд-центр 2016», яке займається торгівлею будматеріалами і деревиною.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, аукціон відбувся у середу, 10 травня. На торги зареєструвались 30 учасників. Під час аукціону ціна будівлі, яка на початку торгів становила 161 тис. грн, зросла у 48 разів.

Найвищу ціну запропонувала фірма з Львівщини «Буд-центр 2016», йдеться про 7,8 млн грн. Відтак вона й перемогла у аукціоні. Тепер підприємство повинне підписати договір з Фондом держмайна.

Згідно з даними на YouControl, ТОВ «Буд-центр 2016» було зареєстроване в 2020 році у місті Сколе. Його основний вид діяльності – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Власником підприємства є уродженець Дніпропетровщини Роман Завалипіч.

Додамо, що згідно з інформацією на сайті Prozorro.Продажі, площа будівлі становить 147,5 м2, до електропостачання вона не приєднана. Що саме було раніше в цій будівлі, не уточнюється.