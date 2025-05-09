Віталій Коваль живе у квартирі тещі, яку орендує його дружина Ксенія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати частину квартири (або її вартості), оформлену на тещу міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля Галину Баранюк. З’ясувалось, що 70-річна пенсіонерка не мала законних доходів для придбання квартири вартістю майже 18 млн грн. Про це повідомило «Слідство.Інфо» в четвер, 8 травня.

«САП за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також на підставі даних НАБУ, самостійно одержаних доказів та інформації “Слідства.Інфо”, заявила позов до ВАКС», – ідеться в повідомленні.

Антикорупціонери підтвердили, що Галина Баранюк не могла придбати квартиру за свої законні доходи. У ході моніторингу також вдалось спростувати версію пенсіонерки про отримання нею позики на майже 5,5 млн грн.

Через це САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і стягнення частини квартири чи її вартості (9,3 млн грн) у дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Оренда квартири тещі вартістю 18 млн грн

Нагадаємо, у вересні 2024 року журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що міністр агрополітики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі своєї тещі Галини Баранюк. Розслідувачі припустили, що 70-річна пенсіонерка не мала грошей, щоб купити квартиру на 170 м2 у київському ЖК преміумкласу.

За даними журналістів, таке житло могло коштувати 17,7 млн грн (650 тис. доларів на той час) і було придбане, коли Віталій Коваль очолював Рівненську ОДА, а пов’язані з ним фірми отримували мільярдні підряди на побудову, ремонт та обслуговування доріг у регіоні.

43-річний Віталій Коваль зазначив у декларації за 2023 рік, що з серпня його дружина, дизайнерка Ксенія Коваль орендує квартиру матері.

Отримані журналістами документи свідчили, що у 2014-2020 роках Галина Баранюк загалом заробила 495 тис. грн. Також в цей час вона не продавала об’єктів нерухомості. Теща та дружина міністра відмовились спілкуватись з журналістами щодо купівлі квартири.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року Верховна Рада проголосувала за призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства. До цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обласної державної адміністрації.