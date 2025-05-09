САП через суд конфіскує частину квартири тещі міністра агрополітики Віталія Коваля
Вартість конфіскованої частини квартири оцінюють у понад 9,3 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати частину квартири (або її вартості), оформлену на тещу міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля Галину Баранюк. З’ясувалось, що 70-річна пенсіонерка не мала законних доходів для придбання квартири вартістю майже 18 млн грн. Про це повідомило «Слідство.Інфо» в четвер, 8 травня.
«САП за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також на підставі даних НАБУ, самостійно одержаних доказів та інформації “Слідства.Інфо”, заявила позов до ВАКС», – ідеться в повідомленні.
Антикорупціонери підтвердили, що Галина Баранюк не могла придбати квартиру за свої законні доходи. У ході моніторингу також вдалось спростувати версію пенсіонерки про отримання нею позики на майже 5,5 млн грн.
Через це САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і стягнення частини квартири чи її вартості (9,3 млн грн) у дохід держави в порядку цивільної конфіскації.
Оренда квартири тещі вартістю 18 млн грн
Нагадаємо, у вересні 2024 року журналісти «Слідства.Інфо» з’ясували, що міністр агрополітики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі своєї тещі Галини Баранюк. Розслідувачі припустили, що 70-річна пенсіонерка не мала грошей, щоб купити квартиру на 170 м2 у київському ЖК преміумкласу.
За даними журналістів, таке житло могло коштувати 17,7 млн грн (650 тис. доларів на той час) і було придбане, коли Віталій Коваль очолював Рівненську ОДА, а пов’язані з ним фірми отримували мільярдні підряди на побудову, ремонт та обслуговування доріг у регіоні.
43-річний Віталій Коваль зазначив у декларації за 2023 рік, що з серпня його дружина, дизайнерка Ксенія Коваль орендує квартиру матері.
Отримані журналістами документи свідчили, що у 2014-2020 роках Галина Баранюк загалом заробила 495 тис. грн. Також в цей час вона не продавала об’єктів нерухомості. Теща та дружина міністра відмовились спілкуватись з журналістами щодо купівлі квартири.
Нагадаємо, 5 вересня 2024 року Верховна Рада проголосувала за призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства. До цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обласної державної адміністрації.