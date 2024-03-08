За 14 тис. доларів капітан служби цивільного захисту обіцяв зробити фіктивні документи про наявність інвалідності своєму знайомому

На Прикарпатті правоохоронці затримали 33-річного посадовця ДСНС за організації незаконного переправлення свого знайомого за кордон. За 14 тис. доларів капітан служби цивільного захисту обіцяв зробити фіктивні документи про наявність інвалідності своєму знайомому, які б дозволили йому виїхати за кордон.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 8 березня, капітану служби цивільного захисту одного із районних управлінь ДСНС повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ).

За даними слідства, 33-річний інспектор за 14 тис. доларів США обіцяв забезпечити оформлення і видачу для свого знайомого, який хотів виїхати до Чехії на роботу, фіктивних документів про наявність у нього ІІ групи інвалідності. Таким чином військовозобов’язаний, який підлягає мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану, міг би законно перетнути кордон.

Посадовця затримали під час отримання другої частини хабара (три тисячі доларів)

Посадовця затримали під час отримання другої частини хабара (три тисячі доларів), ще три тисячі доларів він отримав авансом напередодні. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави та відсторонено від виконання службових обов’язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.