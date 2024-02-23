45-річний священик хотів перевезти мешканця Луганщини призовного віку до Молдови

Українські прикордонники затримали на кордоні священика УПЦ МП, який намагався перевезти чоловіка призовного віку до Молдови. Щоб приховати, що він везе більше осіб, ніж заявлено у документах, клірик заховав у катафалку 10-річного хлопчика, який їхав із ним, повідомили у п’ятницю, 23 лютого, у прес-службі ДПСУ.

Катафалк зі священнослужителем за кермом зупинили на транзитній ділянці автодороги «Одеса – Рені». 45-річний клірик УПЦ МП перевозив чоловіка призовного віку з Луганщини та хлопчика, якого сховав від прикордонників.

Священик планував висадити ухилянта у прикордонній зоні, виїхавши на транзитну дорогу, щоб той втік у напрямку Молдови. Після того, як ухилянт мав втекти, клірик хотів показати дитину як доказ того, що у машині перебувало двоє, і ніхто не зник.

«Перевізник мав намір висадити пасажира, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб у транспортному засобі співпадала на виїзді з транзитної дороги, водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою 10-річного хлопчика – сина односельця», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники направили до правоохоронців повідомлення про правопорушення – у діях клірика виявили ознаки злочину за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). На луганчанина також склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Справу скерували до суду. Священику може загрожувати до п’яти років позбавлення волі із конфіскацією транспорту.