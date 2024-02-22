На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їх переправнику загрожує ув’язнення

Прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону виявили у закинутій будівлі двох жителів Житомирщини, які збиралися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їх переправнику загрожує ув’язнення.

Як повідомилиу Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 22 лютого, невідомих осіб у прикордонні виявили працівники оперативно-розшукового відділу. До пошуків порушників кордону залучили оператора БПЛА.

«Житомирян прикордонники виявили у закинутій будівлі, куди їх доставив один із місцевих мешканців. Порушники розповіли, що погодилися на пропозицію одного з ділків, який пообіцяв горами завести їх у Румунію. За послуги переправника горе-туристи повинні були заплатити по 5 тисяч доларів США. Дотримуючись вказівок переправника, чоловіки приїхали на Закарпаття, після чого їх автомобілем привезли у невідому місцевість, завели у покинуту будівлю та наказали чекати», – інформують у ДПСУ.

Ухилянтів доставили до прикордонного підрозділу і склали на них адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Особу переправника встановили, йому загрожує ув’язнення.