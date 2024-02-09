За спробу незаконного перетинання державного кордону на чоловіків складуть адмінпротоколи

Прикордонники відділу «Новоселиця» Чопського загону викрили 8 ухилянтів з різних областей України, які намагалися гірською місцевістю пробратися у Словаччину. На затриманих складуть адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 9 лютого, чоловіки йшли двома групами. Їх зупинили на околиці села Дубриничі Ужгородського району.

До кордону чоловіки йшли двома групами

«Під час перевірочних заходів прикордонний наряд виявив чотирьох жителів Закарпаття віком від 21 до 31 років, які прямували автівкою в бік Словаччини. Інші четверо, яких зупинили на півшляху до кордону, виявилися жителями Києва, Івано-Франківська, Запоріжжя і Дніпра. Найстаршому з них 38 років, наймолодшому виповнилося 23 роки. Вони також не змогли відповісти на запитання наряду про мету перебування поблизу кордону», – інформують у ДПСУ.

Вже в будівлі підрозділу ухилянти розповіли прикордонникам, що планували горами пробратися до Словаччини. За спробу незаконного перетинання державного кордону на них складуть адмінпротоколи.