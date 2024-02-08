На порушників склали адміністративні протоколи

У четвер, 8 лютого, співробітники оперативно-розшукового підрозділу ДПСУ затримали на кордоні найбільшу з початку повномасштабного вторгнення групу ухилянтів. Правоохоронці затримали 38 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити на територію Угорщини, повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники зупинили поблизу українсько-угорського кордону два мікроавтобуси, в яких їхали чоловіки з 11 областей України. За незаконне перевезення через кордон організатори схеми вимагали в ухилянтів від 4500 до 8500 доларів.

«Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Біля якого саме пункту пропуску намагалися перетнути кордон чоловіки, у прес-службі ДПСУ не уточнили. Зазначимо, до Угорщини з України можна потрапити лише з території Закарпатської області.

Наразі триває перевірка та встановлення деталей незаконної схеми переправлення ухилянтів. На затриманих чоловіків склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, 8 лютого, на Буковині затримали громадянина Румунії, який надав за 2000 євро чужий паспорт в оренду ухилянту для виїзду за кордон. Румуну загрожує до дев’яти років позбавлення волі.