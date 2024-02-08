За поїздку з чужим документом українець заплатив 2000 євро

Буковинські прикордонники на пункті пропуску «Красноїльськ» затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України в Румунію. В авто на румунських номерах їхав громадянин Румунії та ще один чоловік, який для перевірки надав закордонний паспорт сусідньої країни. Під час огляду з’ясувалося, що документ пасажиру не належить, а насправді він – українець, який намагався утекти від мобілізації.

Чоловіків прикордонники затримали увечері 7 лютого під час перевірок на пункті пропуску «Красноїльськ». Охоронці кордону виявили легковий автомобіль румунської реєстрації, який прямував на виїзд з України. Під час проходження паспортного контролю водій та пасажир надали дійсні паспорти громадян Румунії.

«Здійснюючи ідентифікацію громадян прикордонний наряд виявив, що паспорт пасажира не належить пред’явнику. Згодом чоловік зізнався, що паспорт не його та показав дійсний паспорт громадянина України», – повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 8 лютого.

Організатор схеми надав своєму клієнту закордонний паспорт чужої людини

Прикордонники встановили, що організатором незаконної схеми виїзду ухилянтів за кордон є водій – громадянин Румунії. Він за 2000 євро пообіцяв перевезти українця у свою країну і для оренди надав йому закордонний паспорт знайомого.

За спробу незаконного перетину кордону правоохоронці оформили на українця адміністративний протокол за ст. 204 КУпАП. Йому загрожує штраф. Громадянина Румунії співробітники Нацполіції затримали. Чоловіку інкримінують здійснення кримінального правопорушення за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дев'яти років.