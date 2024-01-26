Тернопільський міськрайонний суд

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним Костянтина К. у незаконному переправленні через державний кордон та отриманні неправомірної вигоди, але звільнив від відбуття покарання. Чоловік отримав 51 тис. грн штрафу та півтора року іспитового терміну. У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений обіцяв знайомому за 10 тис. доларів зробити довідку про непридатність до військової служби. Справу розглядала суддя Лілія Делікатна.

У 26 липні 2023 року обвинувачений розповів знайомому, що має хороші взаємини із членами військово-лікарських комісій ТЦК та СП Одеси й ті зможуть виготовити документи про непридатність до військової служби. Така послуга коштуватиме 10 тис. доларів: 5 тис. доларів потрібно дати зараз, а іншу частину суми – вже після отримання довідки. Наступного дня Костянтин К. отримав від військовозобов'язаного 5 тис. доларів.

Дії обвинуваченого кваліфікували за статтями про незаконне переправлення через державний кордон та отримання неправомірної вигоди (1 ст. 332 ККУ, ч. 2 ст. 369-2 ККУ). У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому півтора року іспитового терміну та 51 тис. грн штрафу. Також Костянтин К. сплатить майже 3 тис. грн за судову експертизу. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.