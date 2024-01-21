Чоловіки мали перетнути кордон через ліс біля села Гута

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним Валерія Моргуна у незаконному переправленні осіб через державний кордон і ув'язнив його на сім років. У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений знайшов чоловіка, якому запропонував за 500 доларів потрапити через ліс до Словаччини. Військовозобов'язаний погодився на таку пропозицію, але повідомив про це правоохоронців.

Клієнт отримав вказівку від обвинуваченого приїхати на залізничний вокзал Ужгорода та викликати таксі до села Гута. Валерій Моргун розповів про маршрут, який пролягатиме через ліс, розташування прикордонних нарядів тощо. Під час втечі обвинувачений мав особисто супроводжувати свого клієнта. Чоловіки розпочали йти в бік держкордону 27 липня 2023 року, приблизно о 21:20. Валерій Моргун отримав 500 доларів, які насправді були імітаційними. Через півтори години правоохоронці затримали чоловіків неподалік села Гута.

У суді Валерій Моргун повністю визнав свою провину. Суд призначив йому 7 років в'язниці. Справу розглядала суддя Катерина Дегтяренко. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.