Чоловік продавав порожні бланки повісток з підписом і печаткою керівника

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винним водія-електрика військової частини Дениса З. у зловживанні службовим впливом та отриманні неправомірної вигоди й зобов'язав його сплатити 85 тис. грн штрафу. Суд встановив, що чоловік у березні 2023 року запропонував знайомому купити в нього бланки повісток з незаповненими полями, але з печаткою та підписом. У матеріалах справи йдеться, що покупці самостійно могли вписувати свої особисті дані. Це дозволяло військовозобов'язаним ухилятися від призову до двох місяців. Справу розглядав суддя Віталій Михайлишин.

Спочатку, 29 березня 2023 року, Денис З. запропонував знайомому придбати два бланки повісток за 3 тис. грн з підписом керівника та печаткою. Чоловік, який отримав пропозицію, звернувся до правоохоронців. Наступного дня обвинувачений таки передав повістки. Вдруге Денис З. запропонував тому ж знайомому купити ще три бланки за 8,5 тис. грн гривень. Згодом, 23 травня, він сказав, що вартість послуги зростає. Денис З. отримав 26 тис. грн та 1,2 тис. доларів за дев'ять бланків. Загалом з 30 березня до 3 червня 2023 року обвинувачений продав 14 повісток за майже 81,4 тис. грн.

У суді Денис Д. повністю визнав свою провину. Він погодився сплатити 85 тис. грн штрафу. Зазначимо, що вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.