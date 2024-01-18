Ухилянтів з гумовим човном затримали біля кордону з Угорщиною

У четвер, 18 січня, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону затримали біля кордону з Угорщиною чотирьох чоловіків з гумовим човном. Троє із затриманих є жителями Херсонщини, один – з Харківщини. За перетин кордону кожен з них заплатив переправникам понад 5 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіків біля кордону помітили близько третьої години ночі.

«Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. Троє із затриманих є жителями Херсонщини. За перетин кордону вони заплатили переправникам по 5500 доларів. Четвертий – житель Харківщини – віддав 9100 доларів», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника Державної прикордонної служби України на ухилянтів склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації переправлення чоловіків за кордон.