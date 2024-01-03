Ухилянтам загрожує до 15 діб арешту

Біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили та затримали групу з 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Щоб зупинити порушників, військовослужбовці стріляли у повітря. Затримано також переправника ухилянтів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 січня, усі затримані ухилянти є закарпатцями. Своєму переправнику вони заплатили по 12 тисяч гривень.

«Їх плани зруйнував прикордонний наряд відділу «Лужанка», при зустрічі з яким чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів. У ході подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який власним транспортним засобом доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх «пасажирів» оплату у розмірі 12 тисяч гривень з кожного», – інформують у ДПСУ.

Разом з працівниками поліції прикордонники затримали і водія-переправника. За спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню працівника Державної прикордонної служби ухилянтам загрожує до 15 діб арешту. Переправник може отримати до 5 років позбавлення волі.