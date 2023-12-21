Прикордонники затримали двох закарпатців та двох запорожців

Прикордонники Мукачівського загону затримали на кордоні з Угорщиною чотирьох ухилянтів із Закарпаття та Запоріжжя, які намагалися переплести Тису на надувному човні, наповненому пінопластом. Своїм переправникам чоловіки заплатили по 2 тис. євро.

Як повідомили у Західному регіональному відділенні Держприкордонслужби 21 грудня, ухилянтів помітив наряд відділу «Вилок», який патрулював річку на катері.

Ухилянтів помітили прикордонники, які патрулювали Тису на катері

«О третій годині ночі військовослужбовці за допомогою тепловізора зафіксували рух невідомих осіб в бік річки Тиса, руслом якої проходить кордон, та негайно висунулись на їх затримання. Затриманими виявились двоє закарпатців та двоє запорожців. Чоловіки мали із собою надувний човен, “тюнінгований” пінопластом. За задумом “вояжерів”, пінопластове “доповнення” мало б убезпечити їх від потоплення, адже плавзасіб, яким вони планували перепливати Тису, не розрахований на переміщення чотирьох дорослих чоловіків», – інформують в ДПСУ.

Чоловіки мали із собою надувний човен, "тюнінгований" пінопластом

Своїм переправникам ухилянти заплатити по 2 тис. євро. За незаконне перетинання держкордону на затриманих склали адмінпротоколи, їх справу розглядатиме суд.