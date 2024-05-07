Сальма Гаєк стане зіркою майбутнього фільму

Кріс Еванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Гаєк та Брендан Фрейзер зіграють головні ролі у фільмі «Жертвоприношення» (Sacrifice), режисерській роботі Ромена Гавраса, який також став співавтором сценарію, повідомляє Deadline.

Після успіху попереднього фільму Гавраса «Афіна» на Венеційському кінофестивалінова робота вже викликає чимале зацікавлення. Продаватимуть картину, зйомки якої почнуться лише у вересні, уже на Каннському кіноринку.

Усі елементи проєкту сприяють тому, щоб зробити з Гавраса режисера та сценариста світового рівня. Ця стрічка стане його першим англомовним фільмом.

За сюжетом актора-невдаху Майка Тайлера запрошують на елітний благодійний вечір, що проходить на острові поряд із вулканом. Захід раптово перериває група радикалів на чолі з Джоан, яка має намір принести в жертву трьох багатіїв, включаючи Майка, щоб виконати пророцтво та наблизити апокаліпсис.