Чоловік помер на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підтвердив факт смерті військовозобов’язаного чоловіка у ТЦК та СП Кривого рогу. Чоловік помер нібито від різкого погіршення стану здоров’я, а саме – епілептичного нападу, повідомили у вівторок, 7 травня, у прес-службі Дніпропетровському ТЦК та СП.

Інцидент стався у неділю, 5 травня, на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу. За даними Дніпропетровського обласного ТЦК, внаслідок раптового погіршення здоров’я помер військовозобов’язаний 1979 року народження.

«Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу», – повідомили у прес-службі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Водночас дочка померлого чоловіка Поліна Зайцева на своїй сторінці в Instagram заявила, що в батька не було епілепсії, а помер чоловік нібито через побиття з боку співробітників ТЦК. За словами дівчини, її батька забрали до ТЦК, де його двічі навідувала його мати – начебто для того, щоб передати гроші на військове спорядження.

Поліна Зайцева заявила, що під час першого візиту матері до ТЦК чоловік був у звичайному стані, але вже під час другого візиту його мати нібито побачила сліди побоїв. Наразі донька померлого чоловіка збирає інформацію щодо смерті свого батька та готує розлогу публікацію в соцмережах.

У ТЦК висловили співчуття рідним та близьким померлого чоловіка, а також повідомили, що за фактом його смерті правоохоронці розпочали слідчі дії, до кінця яких громадян закликали «утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень». У правоохоронних органах наразі не дали коментарів щодо смерті 45-річного чоловіка.

Нагадаємо, 29 лютого помер 47-річний чоловік, якому стало зле 27 лютого у районному ТЦК на Тернопільщині. В поліції вранці, 29 лютого, зазначили, що експерт, який виїздив на місце події, під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявив. Сестра померлого чоловіка заявила, що його могли побити в ТЦК – за даними лікарів, з якими вона спілкувалася, у чоловіка виявили гематому та можливе отруєння.