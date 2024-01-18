Представника єврейської релігійної громади Чернівців засудили за організацію незаконного каналу виїзду ухилянтів за кордон. Чоловік знаходив бажаючих виїхати з України і за гроші вносив їх дані в міжнародну систему «Шлях», як водіїв міжнародних перевезень. Також правоохоронці встановили, що одному із чоловіків буковинець оформив фальшиве водійське посвідчення. Чоловіка засудили до 2 років в’язниці та конфіскували його майно.

Поліцейські Чернівців встановили, що обвинувачений працював адміністратором в єврейській релігійній громаді «Скінія слави». У вересні 2022 року буковинець підшукав чоловіка, який хотів уникнути мобілізації. Обвинувачений повідомив останньому, що за 4 000 євро він зможе організувати його переправлення через пункт пропуску державного кордону України по системі «Шлях».

«Клієнт буковинця погодився на умови організатора. 16 вересня 2022 року приблизно о 13:40 чоловіки зустрілися на вул. Руській в Чернівцях. Обвинувачений повідомив йому перелік документів, які необхідні для внесення в систему “Шлях”. Через 10 днів чоловіки знову зустрілися і клієнт передав йому аванс в розмірі 1000 євро», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 9 січня.

На виготовлення документів в буковинця пішло півроку. В березні 2023 року обвинувачений повідомив клієнта, що його ціна зросла з 4000 до 6500 євро. Ухилянт погодився заплатити визначену суму. Чоловіки знову домовилися зустрітися, щоб передати завдаток. Вже після того, як обвинувачений знову отримав 3500 євро, він запевнив ухилянта, що дані вже внесено в систему «Шлях» і розповів, як саме останній має перетинати кордон.

Окрім того, він допоміг іншому чоловіку, який теж мав намір виїхати незаконно за межі України, зробити посвідчення водія. Документи виготовлялися для того, щоб в прикордонників не виникло питання, як водій міжнародних перевезень перетинає кордон без водійських прав. Коштувало фейкове посвідчення – 15 тис. грн.

Правоохоронці зібравши всі докази затримали чоловіка. В суді обвинувачений свою провину визнав повністю. Першотравневий районний суд Чернівців судив чоловіка за двома кримінальними статтями. За сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суддя остаточно призначив винуватцю 2 роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла. Також позбавив чоловіка права займатися діяльністю, пов’язаною із організацією переправлення осіб через державний кордон України строком на два роки.