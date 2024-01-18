Хабар житель Миколаївської області поставив у закордонний паспорт

На Буковині 38-річний чоловік пропонував 2 тис. доларів прикордоннику за проїзд до Молдови. Прибувши в автомобільний пункт пропуску «Сокиряни» житель Миколаївської області натякнув контролерам, що він не має документів для виїзду. Щоб його випустили з України, в закордонний паспорт поклав 2 тис. доларів. Чоловіка одразу затримали за пропозицію хабара.

На прикордонний пункт пропуску 38-річний чоловік прибув вночі. Після того, як надійшла його черга проходити прикордонний контроль, житель Миколаївської області поклав гроші в закордонний паспорт.

«Чоловік знав, що належить до категорії осіб, яким на даний час виїзд з України обмежено, тому запропонував “винагороду”. Прикордонний наряд від хабаря відмовився та попередив громадянина про кримінальну відповідальність за вчинені дії», – повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 18 січня.

Факт надання неправомірної вигоди зафіксував співробітник відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону. Після оформлення відповідних документів правопорушника передали співробітникам поліції. Наразі чоловіку повідомили про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує штраф, або до 4 років позбавлення волі.