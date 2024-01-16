Медсестру затримали під час одержання частини хабара

В Чернівцях поліцейські та прокурори викрили медсестру однієї з лікарень міста, яка вимагала та одержала хабар від клієнта за відстрочку від призову. Жінка обіцяла за 4000 доларів допомогти отримати всі необхідні документи для того, щоб ВЛК та в місцевому військкоматі відтермінували мобілізацію чоловіка. Правоохоронці затримали медсестру під час одержання частини коштів в її автомобілі.

За даними слідства до вимагання хабара причетна 35-річна медсестра однієї із лікарень Чернівців. Жінка познайомилася в медзакладі з одним пацієнтом, який перебував там лікуванні. Медсестра запевнила, що за 4000 доларів США зможе допомогти йому отримати відповідні виписки зі стаціонарного лікування, а також забезпечить відстрочку від призову завдяки «зв’язкам» у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«Правоохоронці встановили, що частину коштів жінка обіцяла передати завідувачу медичного закладу та працівнику ВЛК за нібито їх сприяння у вирішенні питання», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 16 січня.

Поліцейські затримали медпрацівницю під час отримання чергового «траншу» у розмірі 31 тис. грн. Передача останньої частини грошей відбувалася в її автомобілі. Решту суми вона отримала напередодні кількома частинами. Жінці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України (Підбурювання до надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи третіх осіб, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службових повноважень). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 180 000 грн застави. Крім цього, правоохоронці перевіряють причетність до вчиненого інших осіб.