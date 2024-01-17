При обшуку в чоловіка виявили готівку та зброю

На Буковині прикордонник пропонував ухилянтам за 10 тис. доларів працевлаштування в Службі безпеки України. Це б дало можливість чоловікам уникнути реальної мобілізації, а відсидітися на посаді діловода в одному із відділів структури. Працівники ДБР та прокуратури викрили прикордонника під час отримання частини хабара в одному із торгових центрів Чернівців.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що буковинець працює в прикордонному загоні, але малознайомим людям представлявся співробітником СБУ. Як доказ при собі мав підробне посвідчення структури Служби безпеки.

Під час однієї розмови, підозрюваний запропонував знайомому за гроші працевлаштувати його на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією СБУ. Щоб переконати клієнта, додав, що у нього є «зв’язки». Таким чином потрапивши на посаду у тиловий підрозділ силової структури військовозобов’язаний міг уникнути мобілізації. Свої послуги буковинець оцінив у 10 тис. доларів.

«Викрили прикордонника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди у одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. Чоловіка затримали, під час обшуків в нього виявили шеврон із абревіатурою СБУ, посвідчення та зброю. Вилучені речові докази скерували на експертизу», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у середу, 17 січня.

Прокурор Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомив про підозру військовослужбовцю прикордонного загону за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення). Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність буковинця до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Санкція статті передбачає штраф до 93 тис. грн або позбавленням волі на строк до п’яти років.