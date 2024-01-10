Хабарника затримали у місті Перечин

У Перечині затримали прикордонника Чопського загону, який допомагав контрабандистам переправляти сигарети з України до Словаччини. За свої послуги військовослужбовець взяв 1500 доларів. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 січня, інспектора прикордонного загону затримали офіцери відділу внутрішньої і власної безпеки під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1000 доларів.

За 1500 доларів прикордонник мав інформувати контрабандистів про місця розташування нарядів

«Правоохоронці встановили, що за хабар розміром 1500 доларів, 500 з яких він отримав попередньо, прикордонник мав інформувати контрабандистів щодо часу та місця розташування нарядів на ділянці відповідальності підрозділу. У момент відсутності останніх правопорушники планували переправляти сигарети через кордон за допомогою безпілотника», – інформують у ДПСУ.

За свої послуги військовослужбовець взяв 1500 доларів

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою йому оголосили підозру. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.