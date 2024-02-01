Чоловік пройшов медкомісію, а після того його зняли з військового обліку

На Буковині керівниця районної військово-лікарської комісії отримала адмінпротокол за те, що визнала свого чоловіка непридатним. Жінка особисто підписала довідку про непридатність буковинця, а пізніше на основі цього документу його виключили з військового обліку. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області оформили адмінпротокол на голову ВЛК і тепер їй загрожує штраф.

Працівники управління стратегічних розслідувань з’ясували, що на огляд і перевірку лікарської комісії прийшов буковинець. В той час головою ВЛК була його дружина. Жінка підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.

«Згідно із законом України «Про запобігання корупції» голова ВЛК при районному центрі комплексування мала б повідомити, що на проходження комісії звернувся її чоловік. Однак цього не зробила. Оскільки статус родича належить до категорії близьких осіб, то лікарка мала б заявити про реальний конфлікт інтересів та не підписувати відповідні документи», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в четвер, 1 лютого.



Правоохоронці з1ясували, що такими діями чиновниця порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На лікарку склали адміністративний протокол за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Голова ВЛК повинна заплатити штраф в розмірі від 1700 до 6800 гривень.