37-річний мешканець Смиги просив патрульних знайти його коноплю

У четвер, 15 березня, поліції надійшов виклик від 37-річного мешканця Смиги Дубенського району, який просив допомогти відшукати його пакетик конопель. Чоловік зазначив, що у крадіжці він підозрював знайомих, які гостювали в нього напередодні. Про це повідомили у патрульній поліції Рівненської області.

«Патрульні прибули на місце події та виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Факт викрадення не підтвердився. Чоловік зізнався, що викликав поліцейських, бо сам заховав пакетик та не може тепер знайти», – зазначили правоохоронці.

У поліції зауважили, що чоловік не уточнив, яку саме коноплю шукає. Інспектори винесли на нього постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 грн.