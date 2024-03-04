Луцький міськрайонний суд виніс вирок жінці, яка ногою розбила ніс поліцейському, а також вдарила незнайомку в ногу та пах. За це їй призначили покарання у вигляді року іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду від 29 лютого, 19 серпня 2023 року близько 23:00 поблизу магазину «Соняшник» у Луцьку обвинувачена Інеса Деркач нанесла старшому лейтенанту поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області удар ногою в обличчя, чим «спричинила тілесні ушкодження у вигляді параорбітальної гематоми та дрібного садна біля внутрішнього краю ока, перелому кісток спинки носа». Крім того, через декілька хвилин в обвинуваченої виник конфлікт із жінкою, під час якого вона вдарила потерпілу ногою у пах і праве стегно.

Інеса Деркач свою вину визнала й просила її суворо не карати. Потерпілі зазначили, що жодних претензій до неї не мають і покладаються на рішення суду. У вироку суду зазначили, що оскільки жінка має шестирічну дитину, то їй не можуть призначити обмеження волі відповідно до ч. 3 ст. 61 ККУ (обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи).

Суддя Вячеслав Покидюк визнав обвинувачену винною за ч.2. ст.345 ККУ ( умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) та за ч. 1 ст. 126 ККУ (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень). Жінці призначили рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.