Прикордонники Мукачівського загону викрили 26-річного тернополянина, який для виїзду за кордон купив свідоцтва про народження трьох дітей з Литви. Чоловік під час допиту зізнався, що за фіктивні документи заплатив 4500 доларів. На послугу з отримання сфальшованих свідоцтв про народження тернополянин натрапив в Telegram.

Чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька, виявили прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону. Українець намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною і для цього на паспортний контроль пред’явив три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей. Прикордонники під час розмови з’ясували, що чоловік живе в Тернополі, йому 26 років. За кордон він намагається виїхати, щоб побачитися з сином 2018 року народження та двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року. Згідно з наданими ним документами усі троє дітей народилися в Литві.

«Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що документи сфальшовані. Сам тернополянин за 11 місяців до народження двійні жодного разу не виїздив з України, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка ніколи не заїжджала на територію нашої країни», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України в четвер, 28 березня.

Після пред'явлених фактів чоловік зізнався, що через Telegram-канал знайшов ділків, які за 4500 доларів виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон. Прикордонники відмовили 26-річному тернополянину в перетині кордону. Також за фактом підроблених документів повідомили поліцейських Закарпатській області. Тернополянину загрожує штраф до 17 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Додамо, що з початку 2024 року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 100 підроблених документів, з якими військовозобов’язані чоловіки намагалися перетнути кордон.