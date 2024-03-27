Закарпатцеві повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали в Ужгородському районі 60-річного закарпатця, який за 2 тис. доларів переправляв львів’янина з України до Словаччини. Переправнику обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 березня, житель прикордонного села Сюрте познайомився з 30-річним львів’янином в Ужгороді та запропонував допомогти за 2 тис. доларів незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

«У визначений час чоловіки зустрілися на автозаправній станції, звідки висунулися у бік держрубежу. Під час руху їх зупинили прикордонні оперативники. Помітивши правоохоронців, переправник вдався до втечі. За декілька годин пошуків правопорушника знайшли на околиці міста Ужгород», – інформують у ДПСУ.

Закарпатцеві повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України жителю Сюрте загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.