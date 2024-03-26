На ухилянтів склали адмінпротоколи, їх переправникам загрожує кримінальна відповідальність

Ввечері 25 березня біля українсько-угорського кордону прикордонники Мукачівського загону затримали дві групи по 6 чоловіків з різних областей. Першу групу ухилянтів затримали на околиці села Пейтерфолво, другу – поблизу пункту пропуску «Лужанка».

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 26 березня, біля Пейтерфолво ухилянтів виявили у мікроавтобусі Hyundai, яким керував 19-річний житель села Сасово. Шестеро ухилянтів з Закарпаття, Київщини, Запорізької області і Тернопільщини заплатили хлопцеві від 5 до 9 тисяч доларів за переправлення до Угорщини.

Іншу групу військовозобов’язаних чоловіків прикордонники відділу «Лужанка» помітили за допомогою БПЛА за 500 метрів до кордону.

«Зловмисників затримали. Усі вони є жителями різних областей: Закарпатської, Київської, Харківської, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської. Під час проведення опитування порушники зізналися, що кожен з них заплатив переправникам по 6 тисяч доларів США. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації цієї мандрівки», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконно перетнути кордон на ухилянтів склали адмінпротоколи, їх переправникам загрожує кримінальна відповідальність.