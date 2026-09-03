Поліцейські та люди в цивільному, яких ідентифікували журналісти

Харківське медіа «Ґвара» ідентифікувало правоохоронців у цивільному одязі, які були залучені до резонансних обшуків машини екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина. Тоді офіцер заявив, що йому підкинули наркотики, а поліція стверджувала, що отримала інформацію про заборонені речовини від військової служби правопорядку.

Правоохоронці зупинили машину Ширшина 28 серпня біля місця аварії у Харкові та провели обшуки, під час яких в екскомандира виявили наркотики. Військовий стверджував, що згодом до обшуків долучилися невідомі люди, яких правоохоронці не знали – водночас вони передали їм дані про військового. Ширшин і журналісти, які прибули на місце події, стверджували, що наркотики військовому підкинули.

Патрульний Максим Шевченко заявив, що отримав інформацію про наркотики у машині Олександра Ширшина, та попросив його оглянути машину, де й виявили пакет «трави». За даними журналістки Анни Калюжної, одразу після того, як Ширшин заявив про підкинуті йому наркотики, з місця події поїхали кілька людей – поліцейський Марк Аліханов та ще троє невідомих чоловіків у цивільному одязі, яких вдалося сфотографувати.

Марк Аліханов / Ґвара Медіа

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Осінтери ідентифікували цих чоловіків та встановили, що вони – військовослужбовці Харківської військової служби правопорядку Максим Жорняк та Олександр Подчернов.

Максим Жорняк та Олександр Подчернов / Ґвара Медіа

За даними «Ґвари», інформація про роботу в Харківській ВСП була на сторінках Максима Жорняка у соцмережах. Станом на 3 вересня його акаунти стали приватними. Другий ідентифікований чоловік – Олександр Подчернов – у 2017 році подавав декларацію, в якій вказував місцем роботи Харківську ВСП. У системі Getcontact чоловіка теж підписують як працівника ВСП.

Особу третього чоловіка встановити не вдалося, проте журналісти знайшли сторінку схожої на нього людини у російській соцмережі «Вконтактє». За даними «Ґвари», він підписаний як Олексій Абдурахман (ймовірно, це несправжнє імʼя).

Неідентифікований чоловік / Ґвара Медіа

«Він до 2022 року активно відвідував нічні клуби Харкова, займався спортом — дайвінгом та, судячи з фото харківського боксерського клубу «Карат», боксом чи кікбоксингом. Тактичний стиль одягу, а також те, що він взаємодіяв і зник разом із представниками ВСП та поліції, свідчить про те, що чоловік може бути спецслужбовцем», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після того, як чоловіки покинули місце обшуків, туди прибув екіпаж поліції, який документував наслідки аварії. В ДТП потрапили правоохоронці, що зупиняли Ширшина.

«Поліцейські з патруля, який зупиняв машину військового, відволікалися на ліквідацію наслідків власного ДТП. Були моменти, коли ніхто з правоохоронців не перебував біля пакунка, що лежав на автівці Ширшина. У цей час впритул біля автомобіля проїжджали інші машини, тобто будь-хто міг отримати доступ до нього», – повідомила Анна Калюжна.

Тоді ж на місце прибув представник ВСП у військовій формі та слідчо-оперативна група, яка проводила слідчі дії з авто. Вміст пакетів, виявлених в машині Ширшина, вилучили. Аліханова, який брав участь у виявленні пакунка, під час слідчих дій на місці події не було. Попри те, що місце залишали без нагляду, а поліцейський, який проводив огляд авто, не залишився на слідчі дії, адвокат Ширшина Кирило Мартовецький зауважень до протоколу не записав.

Після цього на місце обшуку повернулася частина чоловіків у цивільному, які були під час зупинки Ширшина. Вони представилися оперативними співробітниками першого відділу (Основ’янського) поліції Харкова – Кирилом Бігуном та Денисом Конєвим. Також прибув їхній колега Євген Дмитрюков, який представився оперативником цього ж відділу поліції.

«Яку саме роль виконували ці оперативники в цивільному, сказати важко, оскільки першочергово вони взагалі заперечували, що працюють на цій події. У певний момент на місці події перебувало щонайменше п’ять екіпажів поліції», – йдеться у матеріалі.

До 16:00 28 серпня ні місці події була перерва у слідчих діях. Тоді Олександр Ширшин написав зустрічну заяву про ймовірне проникнення в його машину – за його словами, напередодні він мав проблему з сигналізацією. Спеціалісти, з якими консультувався військовий, підтвердили, що це могло бути ознакою спроби зламу авто.

«Під час обшуку автомобіля з ніші під водійським сидінням слідчий дістав ще один пакунок. Його він розгортав сам. У пакунку були понад 10 пакетиків з порошками та приблизно така ж кількість пакетиків з якимись пігулками», – повідомила Калюжна.

Зазначається, що на початку обшуків поліція зареєструвала провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, перевезення, зберігання та збут наркотиків, вчинене повторно). За даними журналістів, «трава», яку на той момент виявили в авто Ширшина, не підпадає під санкцію статті, а порошки та пігулки тоді ще не знайшли.

Попри відкриту статтю щодо наркотиків, Олександра Ширшина не затримали та не вручили йому підозри. Авто військового тимчасово забрали на штрафмайданчик та запропонували йому поспілкуватися зі слідчим у ролі свідка.

«Слідчий попросив повністю описати події, якими їх бачить військовий. Там Ширшин заявив про проникнення в його будинок і розповів, що звертався із цим у поліцію протягом весни та літа, а також про ознаки спостережень за ним. Наступного дня він написав про це публічно», – повідомили журналісти.

Після цього Ширшин здав аналіз на вміст наркотичних речовин, який показав негативний результат.

Сам офіцер вважає, що його обшуки повʼязані з його публічною діяльністю. Нагадаємо, коли він командував 47 ОМБр, він заявляв про «дебільні задачі ГШ», які призводять до втрат. Згодом зʼясувалося, що йшлося про виконання задач із 225 ОШП та 425 ОШП «Скеля» на Курщині та Бєлгородщині весною 2025 року.

«Пізніше Ширшин неодноразово писав про відомі йому порушення прав військових у цих полках. Кілька тижнів тому, після виходу мого розслідування про накази стріляти у своїх і їхнє виконання, про жорстокі побиття, які можуть закінчуватися летально у 225 ОШП, ДБР допитало Ширшина як свідка у цій справі. Її відкрили одразу після публікації матеріалу», – йдеться у матеріалі.

На думку Олександра Ширшина, причетним до інциденту з підкинутими йому наркотиками є командир 225 ОШП Олег Ширяєв.