Ширшин заявив, що наркотики йому підкинули

Поліція Харківської області у п’ятницю, 28 серпня, розповіла свою версію подій довкола огляду автомобіля екскомандира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина. Правоохоронці заявляють, що перевірку авто провели після оперативної інформації про можливе перевезення наркотичних речовин.

За словами правоохоронців, автомобіль Audi зупинили вдень. Поліцейські мали інформацію про те, що його водій може перевозити заборонені речовини. Додатково вони звернули увагу на державний номерний знак, який, за даними поліції, не відповідав цьому транспортному засобу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Під час спілкування з правоохоронцями водій, який є військовослужбовцем, погодився на огляд автомобіля.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За версією поліції, після цього чоловік дістав із бардачка згорток. Усередині були чорні пакети, ваги та речовина рослинного походження зеленого кольору. Водій поклав згорток на дах авто та заявив, що заборонена речовина йому не належить.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду правоохоронці вилучили пакети з речовиною, її направлять на експертизу, щоб встановити склад і походження.

Начальник слідчого управління Андрій Шарнін у коментарі «Українській правді» пояснив, що інформацію про автомобіль поліція отримала від Військової служби правопорядку. За його словами, ВСП повідомила про військовослужбовця, який нібито перевозить наркотики та може збувати їх на території однієї з військових частин у Харкові.

Водночас у поліції наголошують, що говорити про затримання чи повідомлення про підозру наразі зарано.

Раніше Олександр Ширшин заявив, що в його автомобіль могли підкинути наркотики.