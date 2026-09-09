Після повідомлення зловмисників поліція зупинила Ширшина та виявила в його авто пакети з наркотиками

ДБР за участі Офісу генпрокурора та Нацполіції викрили трьох чоловіків, яких підозрюють в організації провокації проти колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина. Ними виявилися чинні військові, які підкинули екскомбату наркотики, повідомили у пресслужбі Нацполіції, Офісу генпрокурора та ДБР у середу, 9 вересня.

За даними слідства, фігуранти створили штучні докази для незаконного притягнення завідомо невинуватого Олександра Ширшина до кримінальної відповідальності. Правоохоронці встановили, що зловмисники слідкували за колишнім військовим та підкинули йому в авто наркотики.

«Фігуранти – колишні поліцейські, які наразі є військовослужбовцями. Встановлено, що вони незаконно стежили за екскомандиром батальйону ЗСУ та збирали про нього конфіденційну інформацію. Їхньою метою було проникнення до автомобіля потерпілого, підкидання наркотичних засобів і психотропних речовин та подальше залучення працівників поліції і Військової служби правопорядку для затримання військового зі штучно створеними доказами», – повідомили у пресслужбі поліції.

За версією слідства, у ніч на 28 серпня чоловіки проникли до машини Олександра Ширшина, припаркованого біля його будинку у Харкові, та сховали близько 30 зіп-пакетів із канабісом і PVP. Після того, як ексвійськовий поїхав на авто по справах, фігуранти слідкували за ним та передавали правоохоронцям інформацію, як він рухається.

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Поліцейські зупинили авто Ширшина та виявили там підкинути йому психотропи. Екскомандир одразу заявив про фальсифікацію та про стеження.

Трьом військовим повідомили про підозри за:

ч. 1 ст. 162 ККУ (незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи),

ч. 1 ст. 182 ККУ (незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу, вчинене повторно),

ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб),

ч. 2 ст. 372 ККУ (підбурення до притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Хто причетний до підкидання наркотиків Ширшину

У пресслужбах правоохоронних органів не повідомили імен фігурантів справи та не оприлюднили їхні фотографії. Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що затримані – військовослужбовці 225 окремого штурмового полку.

Зазначимо, раніше Олександр Ширшин заявив, що вважає причетним до інциденту з підкиданням наркотиків командира 225 ОШП Олег Ширяєв.

Нагадаємо, 3 вересня журналісти медіа «Ґвара» повідомили, що ідентифікували правоохоронців у цивільному одязі, які були залучені до обшуків машини Ширшина 28 серпня. Детальніше про учасників обшуків читайте за посиланням.