Ширшин неодноразово критикував ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського і командирів 225-го та 425-го штурмових полків

Колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що перед інцидентом з «підкиданням наркотиків» за ним стежили, а невідомі двічі намагалися проникнути до його будинку. Про це він повідомив у фейсбуці 29 серпня.

За словами Ширшина, у березні невідомі виламали двері та проникли до його будинку. Водночас з дому нічого не викрали, хоча на видному місці були цінні речі.

«На моє звернення Національна поліція України не відреагувала, футболила і мені відмовили у відкритті провадження. Через суд я добився внесення відомостей до ЄРДР», – розповів Ширшин.

Наступний випадок трапився в червні. Як стверджує військовий, невідомі знову намагалися потрапити до його будинку. Камери відеоспостереження зафіксували двох людей. Коли господар вибіг на подвір’я, вони сіли у Volkswagen Touareg і поїхали.

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Ширшин також заявив, що неодноразово помічав стеження за собою, зокрема за допомогою автомобілів під прикриттям. Після цього він удруге звернувся до поліції та попросив забезпечити йому охорону.

«Відповідь була проста: ми перевіримо правдивість вашого клопотання і тоді вирішимо, що робити. Перевіряють досі», – ідеться в повідомленні.

Зі слів Ширшина, близько тижня тому він виявив проблеми із сигналізацією в його автомобілі. Він припускає, що це могло свідчити про спробу злому.

«Моя машина перебуває без нагляду кілька разів на добу, у зв’язку з відсутністю камер, парковок з охороною та інших можливостей. Ці дії повторюванні, час практично однаковий і вирахувати відсутність очей навколо та проникнути в тачку – задача не складна. Тепер намагаюся зʼясувати коли і де саме це могло статися», – ідеться в дописі.

Ширшин заявив, що після того, як речові докази потрапили в його машину, поліція нібито отримала чіткі вказівки щодо того «по кому і як працювати, що де дивитися, на що звертати увагу».

«Враховуючи, що я не займаюся незаконною діяльністю, не перевожу заборонених речей і не мав чого приховувати, припускаючи, що це лише звичайний огляд, я надав доступ, показав всі речі. В машині були набої, вони їх не цікавили. Хоча під час “перевірки” мене неодноразово питали чи я не перевожу заборонених речовин», – пригадує військовий.

За словами Ширшина, під час обшуку правоохоронці виявили під підлокітником на задньому сидінні «пакети і щось схоже на траву», а під водійським сидінням – нішу з порошками та таблетками, різним пакуванням й ізолентою.

Ширшин зазначив, що здав усі аналізи та надав необхідні пояснення у справі. Його автомобіль вилучили, опечатали та поставили на штрафмайданчик.

Нагадаємо, 28 серпня Олександр Ширшин заявив, що під час огляду його автомобіля поліцейські знайшли наркотики, які, за його словами, йому підкинули. У коментарі онлайн-виданню «Бабель» він також припустив, що до інциденту з підкинутими йому наркотиками може бути причетний командир 225 ОШП Олег Ширяєв, з яким у військового був конфлікт.

Пізно ввечері поліція Харківської області заявила, що патрульні зупинили авто екскомбата 47 ОМБр Ширшина для перевірки, оскільки отримали інформацію, що він нібито збуває наркотики на території військової частини в Харкові. Інформацію про можливе перевезення наркотиків поліція отримала від Військової служби правопорядку.

Водночас у поліції наголосили, що говорити про затримання чи повідомлення про підозру Ширшину наразі зарано.

Наприкінці липня Олександр Ширшин відреагував на розслідування воєнної кореспондентки Анни Калюжної про порушення прав військовослужбовців 225 ОШП. Бійці полку, військові суміжних підрозділів та рідні зниклих безвісти військовослужбовців полку розповіли журналістці про катування військових та накази командира полку майора Олега «Сірка» Ширяєва стріляти по бійцях, які залишають позиції без наказу. Сам Ширяєв сказав журналістам, що його слова означали не наказ стріляти по своїх, а по перевдягнених росіянах.

Ширшин публічно розповів, що у квітні 2025 року в Бєлгородській області РФ військові 225 ОШП обстріляли групу, яка відходила з українських позицій. Унаслідок інциденту загинули українські бійці, зокрема й підлеглі Ширшина.

7 серпня Олександр Ширшин повідомив, що суд визнав протиправним та скасував наказ колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яким екскомбрига 47 ОМБр визнали «недисциплінованим» після його публічної критики військового командування.