Військовим, які підкинули наркотиви в авто Олександара Ширшина, обрали запобіжні заходи

Суд обрав запобіжні заходи ще двом військовим, яких підозрюють у підкиданні наркотиків в авто майора ЗСУ Олександра Ширшина. Про це у пʼятницю, 11 вересня, повідомив сам офіцер на своїй фейсбук-сторінці, а згодом підтвердив Офіс генерального прокурора.

Печерський районний суд Києва відправив під варту двох підозрюваних із можливістю внесення застави – по 12,6 млн грн за кожного.

Наркотики в авто Олександра Ширшина

28 серпня колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», майор Олександр Ширшин, який наразі служить офіцером управління у 16-му армійському корпусі, повідомив, що у його авто поліцейські виявили наркотики. Олександр Ширшин запевнив, що не вживає наркотичних речовин, та стверджував, що їх підкинули в авто підлеглі командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва.

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9 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило військовослужбовців, які підкинули наркотики у припаркований біля будинку Олександра Ширшина автомобіль у Харкові. Йдеться про близько 30 зіп-пакетів із канабісом і PVP. Слідчі встановили, що виконавці злочину стежили за Ширшиним й повідомили поліцію про те, що він нібито перевозить наркотики, коли той виїхав з дому у справах. За даними «Української правди», підозрювані – військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку. Їм інкримінують незаконне проникнення до житла, незаконний обіг наркотиків, поширення конфіденційної інформації та підбурювання до незаконного притягнення людини до кримінальної відповідальності.

10 вересня Печерський райсуд Києва обрав одного з підозрюваних – Алієва Т.В. – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 14 млн 976 тис. грн.