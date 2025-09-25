Йдеться про міст через річку Опір в селі Гребенів

Служба автомобільних доріг будує в Гребенові новий міст через річку Опір. Новий міст будують на місці збудованого у 1964 році, який капітально ремонтували лише раз.

Йдеться про міст через річку Опір на трасі Сколе – Славське у Гребенові. Наразі встановили палі, насадки, колони, ригелі і розпочали монтаж балок.

«Мостовий перехід збудований у 1961 році. Впродовж 64 роки цю споруду лише один раз капітально ремонтували. Після обстеження відповідними фахівцями цього моста виявлено, що споруда перебуває в аварійному стані. Відповідно, було прийнято рішення збудувати новий мостовий перехід поблизу існуючого. Таке рішення дозволяє нам проводити будівельні роботи не перекриваючи рух автомобільного транспорту та не влаштовувати об’їзні шляхи», – зазначив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Фото Служби автодоріг

Після завершення монтажу балок будуть влаштовувати накладну плиту, опалубки, перехідні плити і тротуари з обох боків. Загальна протяжність нового моста становитиме 64 м.

Нагадаємо, тендер на ремонт цього моста вже проводили у червні 2021 році, переможцем стало ТОВ «Автомагістраль-Південь», що мало закінчити ремонт до 30 вересня 2022 року. Через брак фінансування міст так і не відремонтували.

У квітні 2024 року провели нові торги зі здорожченим бюджетом, переможцем яких стало ТзОВ «Техномістбуд Холдинг». Компанія відремонтує міст за 105 млн грн.