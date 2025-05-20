Система працюватиме на дорозі до КПП «Сокиряни»

У Дністровському районі Чернівецької області з 20 травня запрацювала третя система автоматичного зважування транспорту WIM. Це система, яка дозволяє цілодобово зважувати вантажні автомобілі під час руху. Якщо вага фури перевищуватиме норму, то перевізника автоматично накладають штраф.

Комплекс WIM облаштували на шляху до українсько-молдовського кордону на трасі Вартиківці – КПП «Сокиряни». Також цією дорогою можна під’їхати до контрольно-пропускних пунктів «Росошани» та «Кельменці», повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини. Відтак система зможе слідкувати за навантаженням на мосту та дорозі. Якщо фіксуватимуть перевантажений транспорт, перевізника оштрафують.

«Система WIM дозволяє не лише контролювати дотримання вагових норм, а й дає можливість зберегти дорожнє покриття від перенавантаженого транспорту та аналізувати трафік регіону», – йдеться в повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Загалом система Weigh-in-Motion («Зважування в русі») – це сучасні пристрої і датчики, які вбудовані у саму дорогу. При проїзді вантажівки вони фіксують її вагу з розрахунку на кожну вісь. В системі також є відеокамери та сканери, які зчитують в момент проїзду вантажівки номерні знаки, габарити та швидкість руху. Усі ці дані аналізує програмне забезпечення, яке і виявляє порушників. Потім інформація автоматично передається в Державну службу України з безпеки на транспорті, яка і надсилає штрафи для порушників.

Діючим законодавством передбачено штраф за перевищення норми вантажу на: 5-10% – штраф 8500 грн; 10-20% – штраф 17000 грн; 20-30% – штраф 34 000 грн; 30% і більше – штраф 51 000 гривень.

Загалом у Чернівецькій області вже функціонують два WiM-комплекси. Перший у межах Боянської ОТГ, ще один – на мосту у Розтоках Вижницького району.