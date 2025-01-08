В кожній споруді є все необхідне для роботи митників та прикордонників

На Буковині за гроші від проєкту USAID «Економічна підтримка України» модернізують шість пунктів пропуску. Зокрема там встановлять 28 модульних споруд для комфортної роботи прикордонників. Будівлі будуть оснащені усім необхідним, що допоможе прискорити проходження прикордонного та митного контролю. Наразі вже дві такі споруди встановили на пункті пропуску «Порубне – Сірет».

Модернізацію на пунктах пропуску проводять в рамках міжнародного проєкту USAID «Економічна підтримка України». Нові модульні споруди встановлять на пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Республікою Молдова.

«Ініціатива спрямована на підвищення ефективності роботи пунктів перетину, зменшення часу очікування для подорожуючих та створення комфортних умов для працівників Державної митної та Державної прикордонної служб», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини в середу, 8 січня.

Наразі вже встановлено дві такі конструкції. Ще 26 мають розмістити в інших пунктах прикордонного контролю.

«Дві модульні будівлі вже встановлені на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Порубне – Сірет”. Ці споруди є першими з 28, які будуть влаштовані на пунктах перетину: “Россошани – Брічень”, “Вашківці – Гріменкеуць”, “Мамалига – Крива”, “Сокиряни – Окниця” та “Кельменці – Ларга”», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини в середу, 8 січня.

Загалом від початку 2023 року за гроші проєкту USAID в Україні вже встановлено 62 постійні модульні будівлі на шести автомобільних пунктах пропуску. Ще 121 модулі в процесі закупівлі або встановлення на 21 пунктах пропуску на західних та південних кордонах України. «174 із цих 183 модульних конструкцій обладнані для надання митних і паспортних послуг. Конструкції мають термоізоляцію, що робить перебування у них комфортним навіть під час екстремальних погодних умов», – йдеться в повідомленні Проєкту «Економічна підтримка України» на сторінці в Facebook.

Також кожна модульна будівля буде вмебльована, обладнана системами опалення, вентиляції та кондиціонування, а також підключена до інженерних комунікацій – електрики, води та мережі інтернет.

Сам проєкт розрахований до 2026 року. На фінансування в період 2023-2026 року виділено 115 млн доларів. Така модернізація пунктів пропуску має мету покращити торгівля і пришвидшити проходження митних процедур.